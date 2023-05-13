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Командование ВСУ 11 мая перебросило на Артемовское направление один из батальонов так называемой «Гвардии наступления» и начало контратакующие действия. Портал «Военное обозрение» отмечает, что Киеву даже удалось добиться небольших тактических успехов, однако ВС РФ моментально свели эти достижения к нулю

Под Соледаром и Артемовском, куда и наносился основной удар, Киев потерял за двое суток 2200 военнослужащих. Среди них не только «Гвардия наступления», но еще и 3-й отдельный батальон, сформированный из боевиков полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

Территории под Богдановкой и Клещеевкой, которые заняли ВСУ, намереваясь расширять до полноценного плацдарма, ВС РФ отбили, задействовав резервы. Также российские ВС нанесли артиллерийские и авиаудары по тем точкам, откуда осуществлялась переброска украинских войск – по Константиновке, Краматорску и Часову Яру.

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