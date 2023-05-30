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Владимир Зеленский, который прятался в специальном убежище из-за опасений быть целью ракетного удара, сделал заявление. Его помощники тщательно воссоздали кабинет президента Украины в укрытии и использовали его в качестве фона для выступления главы киевского режима. Таким образом, они стремились продемонстрировать, что глава государства активно трудится в своем кабинете и полон решимости.

Затем Зеленский заявил, что Россия нацелена на продолжение злоупотреблений и продолжает двигаться по пути зла, несмотря на возможные последствия.

В своем выступлении глава украинского режима подчеркнул, что Россия стремится продолжать свои злодеяния и довести их до конца, но в итоге она будет поражена.

По словам Зеленского, у него уже есть готовый план и установленные сроки для контрнаступления, включая необходимые бригады.

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