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В Сети все чаще появляются сообщения о появлении в зоне боевых действий на Украине российских истребителей пятого поколения Су-57, которые в натовской классификации называются “Преступниками” или “Бандитами”. Не исключено, что они имеют под собой основания, так как “жуткий вой” двигателя этого самолета невозможно спутать ни с чем.

Портал “Царьград” приводит высказывания ряда экспертов, считающих, что Су-57 стали появляться на Украине после использования Киевом британских ракет Storm Shadow. Истребитель способен эффективно бороться с ними, сводя эффективность этого дальнобойного оружия к минимуму.

Кроме того, Су-57 могут подбираться на расстояние удара к украинским Су-24 еще до того, как они произведут запуск упомянутых выше ракет, отмечают другие аналитики.

«Су-57 издаёт звук, похожий на воздушную тревогу. Прекрасное напоминание противнику, что его скоро уничтожат, и очень хороший психологический фактор», – приводит издание высказывание одного из китайских экспертов.

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