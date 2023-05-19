В Сети все чаще появляются сообщения о появлении в зоне боевых действий на Украине российских истребителей пятого поколения Су-57, которые в натовской классификации называются “Преступниками” или “Бандитами”. Не исключено, что они имеют под собой основания, так как “жуткий вой” двигателя этого самолета невозможно спутать ни с чем.

Портал “Царьград” приводит высказывания ряда экспертов, считающих, что Су-57 стали появляться на Украине после использования Киевом британских ракет Storm Shadow. Истребитель способен эффективно бороться с ними, сводя эффективность этого дальнобойного оружия к минимуму.

Кроме того, Су-57 могут подбираться на расстояние удара к украинским Су-24 еще до того, как они произведут запуск упомянутых выше ракет, отмечают другие аналитики.