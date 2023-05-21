В офисе украинского президента опровергли информацию якобы о признании Владимиром Зеленским факта потери Бахмута (ранее Артемовск). Пресс-секретарь лидера Украины Сергей Никифоров написал на своей страничке в социальной сети, что Зеленский якобы не признавал потерю вооруженными силами Украины Бахмута.

Никифоров сообщает, что, отвечая на вопрос одного из журналистов, правда ли что российским силам удалось установить полный контроль над населенным пунктом Бахмут, вытеснив за его пределы подразделения украинской армии, Зеленский ответил отрицательно. Пресс-секретарь украинского президента привел дословный ответ Зеленского: «Думаю, нет».

Таким образом, Никифоров объяснил слова президента Украины о ситуации в районе населенного пункта Бахмут, которая в настоящий момент интересует все западные средства массовой информации. При этом на опубликованных кадрах, где один из журналистов задает вопрос Зеленскому, отчетливо слышно, что вопрос звучит следующим образом: «Бахмут все еще под контролем Украины?»