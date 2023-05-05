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Как отмечает в своем материале РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-секретаря Министерства иностранных дел Польши Лукаша Ясины, Варшава считает целесообразным оставить своего посла работать в Москве.

Напомним, что польские власти решили изъять здание школы при российском посольстве в Варшаве, после чего официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о возможном разрыве дипломатических отношений между РФ и Польшей.

По словам Ясины, большая часть стран Европейского союза приняло решение оставить своих послов на рабочих местах в Москве, поэтому Польша будет действовать аналогично. Польский пресс-секретарь МИД подчеркнул, что власти Варшавы, в первую очередь, должны думать о своих гражданах заграницей.

Также представитель польского МИД добавил, что посол Кшиштоф Краевский выполняет очень важную миссию, находясь в Москве. Например, польский посол продолжает поддерживать представителей российской оппозиции, резюмировал Ясина.

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