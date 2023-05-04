Мирные жители населенного пункта Авдеевка будут эвакуированы на территорию Украины по решению киевских властей. Такое заявление было сделано начальником объединенного центра украинских войск на Таврическом направлении Сергеем Телятицким.

По словам Телятицкого, мероприятия по эвакуации мирных жителей из Авдеевки уже проводились и проводятся. На данный момент в населенном пункте осталось совсем немного мирного населения. В ближайшие сроки планируется эвакуация всего гражданского населения из Авдеевки. Телятицкий также отметил, что в Марьинке, где сейчас ведутся ожесточенные сражения, мирных граждан украинские власти эвакуировали еще в начале года.

Авдеевка – город, расположенный в Донецкой Народной Республике. Является укрепленным пунктом ВСУ, из которого боевики регулярно ведут обстрел мирного населения и инфраструктурных объектов города Донецка. Ранее сообщалось, что российские силы в скором времени полностью окружат Авдеевку.