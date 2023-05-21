Сотрудники правоохранительных органов Молдавии предотвратили столкновение между прибывающими в город участниками провластного митинга «Европейская Молдова» и представителями оппозиционного движения «Гайдуки».

По словам лидера оппозиционного движения Адриана Доминтюка, пикет на въезде в Кишинев был организован против позиции официальных властей Молдовы, которые запрещают людям с противоположной точкой зрения принять участие в провластном митинге. При этом на провластный митинг людей со всей страны автобусами свозят организованно.

Доминтюк добавил, что ранее полиция не пропускала в Кишинев автобусы со сторонниками оппозиции. Водителей таких автобусов намеренно штрафовали представители правоохранительных органов, а сторонников провластного митинга подвозят на автобусах за бюджетные средства, резюмировал представитель оппозиции.

Генеральный инспекторат полиции Молдавии обнародовал сообщение, что представители правоохранительных органов будут нести усиленное дежурство, чтобы обеспечить поддержание общественного порядка в Кишиневе.