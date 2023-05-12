Мужской музыкальный коллектив из Хорватии шокировал зрителей песенного конкурса «Евровидение», финал которого должен пройти в субботу 13 мая, своим выступлением в женской одежде с ярким макияжем, во время которого прозвучал лозунг «остановите уже эти чертовы боевые действия».

Представители Хорватии на «Евровидении» музыкальная группа Let 3 приехала на музыкальный конкурс с песней Mama SC, имеющей явный политический посыл. Несмотря на тот факт, что любые политические посылы запрещены правилами конкурса, песня все равно прошла все отборочные комиссии. При этом внешний вид участников был не менее эпатажным, поскольку мужчины выступали с накладными усами в женских юбках.

Во время своего выступления на сцене музыканты выкрикивали лозунги с призывом «остановить эти чертовы боевые действия». Однако все старания хорватских музыкантов не нашли должной поддержки у зрителей песенного конкурса. При этом в Сети уже появилось большое количество насмешливых комментариев после выступления хорватской группы.