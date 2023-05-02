Около 25 тысяч российских военных противостоит группировке украинских войск в Артёмовске (Бахмуте). Такие данные привёл спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый. Его цитирует издание “Военное обозрение” (“ВО”).

По словам Череватого, украинским военным в указанном населённом пункте противостоит “огромная российская группировка”. Спикер ВСУ отмечает, что с российской стороны в боях за Артёмовск задействовано более 60 танков, почти полтысячи бронемашин, свыше 150 артиллерийских орудий и так далее. Вместе с личным составом это больше чем армии Чехии и Венгрии – сообщил Череватый.

“ВО” полагает, что к таким данным стоит относиться скептически – не исключено, что украинская сторона преувеличивает численность российской группировки, чтобы объяснить общественности, почему ВСУ постепенно утрачивают контроль над территорией Артёмовска. Сейчас большая часть города уже контролируется российскими силами.