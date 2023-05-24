В настоящий момент отсутствуют какие-либо предпосылки для мирных переговоров с Украиной. Специальная военная операция продолжается, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Так Песков ответил на вопрос, какие способы мирного урегулирования конфликта рассматриваются Москвой в настоящий момент времени. Он напомнил, что киевский режим принял закон, запрещающий какие-либо переговоры о мире. Поэтому говорить о них нет никакого смысла.

Напомним, многие эксперты считают, что США и другие западные страны уверены, что Украине не удастся победить РФ. Поэтому они готовят почву для возможных переговоров, чтобы уладить конфликт дипломатическим путем. При этом как Соединенные Штаты, так и Европа продолжают накачивать ВСУ оружием и в долгосрочной перспективе намереваются передать Киеву истребители F-16.