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Сотрудниками правоохранительных органов в Челябинске был задержан молодой мужчина, который самостоятельно собрал и привел в действие самодельное взрывное устройство. Соответствующую информацию сообщает Телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что 23-летний безработный Михаил самостоятельно изготовил взрывное устройство в своей квартире на улице Бородиной. Для этого он использовал взрывчатое вещество, четыре переносных газовых баллона, полимерный корпус с детонатором. Опробовать самодельное взрывное устройство молодой человек решил в Каштакском бору.

Громкий взрыв привлек внимание местных жителей, которые вызвали на место взрыва полицейских. Прибывшие правоохранители на месте испытаний взрывного устройства задержали подрывника. По мнению следственных органов, задержанный вел подготовку к будущей диверсии. В отношении 23-летнего подрывника возбуждено уголовное дело о незаконном изготовлении самодельного взрывного устройства. На данный момент мужчина находится в СИЗО.

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