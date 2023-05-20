Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому после освобождения Бахмута (Артемовск) и попросил пожать руку главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и командующему сухопутными войсками страны Александру Сырскому.

В субботу 20 мая Пригожин сообщил о полном освобождении Бахмута силами ЧВК «Вагнер». В своем видеообращении, которое публикует пресс-служба компании «Конкорд», бизнесмен поблагодарил бойцов своего формирования за работу и россиян за поддержку. Кроме того, предприниматель обратился к Зеленскому, попросив его «передать привет» президенту США Джону Байдену, а также пожать руку Сырскому и Залужному.

«Без сарказма, ваши парни сражались отважно и хорошо. Если вы будете на этом пути, то можете стать второй армией в мире, безусловно, после самой сильной — это ЧВК “Вагнер”. Сегодня, когда увидите Байдена, поцелуйте его в макушку и передайте от меня привет. И пожмите руку Сырскому и Залужному, если он в здравии», — попросил владелец «оркестра».

Пригожин также отметил, что ЧВК «Вагнер» смогли взять населенный пункт за 224 дня и объявил, что после 25 мая бойцы формирования отойдут с передовой для отдыха и переподготовки.