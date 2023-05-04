Как и прогнозировали многие эксперты, ВСУ проявляют повышенную активность на фоне подготовки к контрнаступлению. Портал «Военное обозрение» поясняет, что ударный кулак лишь на одном из направлений Киев создавать боится, так как понимает все риски этой затеи. Он использует совсем другую тактику, в реализации которой активно помогает НАТО.

Один из ее этапов – это попытка одновременно посеять панику у населения РФ и вынудить российское командование совершать необдуманные поступки. Именно на реализацию данного плана направлены атаки беспилотных аппаратов, а также фейковые заявления о начале контрнаступления.

В ночь на 4 мая один из беспилотников ВСУ рухнул на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае, что привело к возгоранию одного из резервуаров. По мнению обозревателей, целью таких атак является уничтожение горюче-смазочных материалов в тех районах, которые расположены неподалеку от зоны проведения специальной военной операции.

Впрочем, подобные удары являются обоюдными, так как ВС РФ с применением дронов-камикадзе в ночь на 3 мая уничтожили нефтебазу в Кировоградской области.