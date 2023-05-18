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В Николаеве российские ракеты уничтожили крупные склады с боеприпасами и вооружением ВСУ. Размещались они на территории судоремонтного завода, сообщает портал «Царьград».

В Сети появилась видеозапись поражения этой цели крылатыми высокоточными ракетами. На ней видно, что сразу после удара начинается серия мощных взрывов, вызванная детонацией снарядов.

17-18 мая российские ВС продолжили уничтожение военных объектов на Украине. На этот раз удары наносились по Одессе, Житомирской, Полтавской, Винницкой и Хмельницкой областям, по Киеву.

Украинские власти признают, что ПВО не успела перехватить все ракеты. Это подтверждает и перечень пораженных объектов, показывающий, что большинство боезарядов точно поразили намеченные цели.

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