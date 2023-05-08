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В Сети опубликованы видеокадры последствий атаки ВС РФ на Одесскую область, где уничтожены склады с боеприпасами. Взрывы слушали между населенными пунктами Усатово и Дачное, где началась детонация снарядов и ракет.

Киев в сообщениях об атаке до сих пор не может сформулировать официальное заявление. Сразу после взрывов он сообщал об «учениях» ВСУ, но когда стало всем понятно, что это не так, начал рассказывать о попадании по продовольственным складам. Сейчас поступает информация, что на складе находилась гуманитарная помощь от Красного креста. Что в таком случае детонировало на протяжении нескольких часов, власти региона не объясняют.

Склады с боеприпасами также попали под удар в поселке Затока. Кроме того, одна из атак пришлась на аэродром Школьный, используемый ВСУ для запуска беспилотников в Крым.

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