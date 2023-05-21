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Утром 21 мая украинские боевики обстреляли поселок Третий Восточный в Донецке. В результате удара из французской самоходной артиллерийской установки Caesar был разрушен частный дом на Тихой улице, в котором находился 12-летний мальчик.

Школьник получил ранения, но выжил благодаря чуду. В настоящий момент он находится под наблюдением врачей в одном из медицинских учреждений. Подробности об его состоянии пока неизвестны.

Идентифицировать вооружение, из которого наносился удар по мирным жителям Донецка, удалось по ракетному взрывателю от САУ Caesar, обнаруженному на месте взрыва, передает “Пятый канал”.

Напомним, что получив британские ракеты Storm Shadow, Киев начал обстреливать города, находящиеся в глубоком тылу. Так, от натовских боезарядов уже пострадали Луганск и Мариуполь.

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