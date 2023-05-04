Издание Consortium News в своей статье отмечает, что поставки Великобританией снарядов с обедненным ураном для украинской армии являются проявлением отчаяния.

Это подтверждает, что Киев не надеется вернуть контроль над Донбассом, на который они претендуют. Поскольку радиационное заражение территории не может быть включено в планы руководства страны, которое рассчитывает присоединить эти земли к себе.

Поставки снарядов с обедненным ураном являются более чем опасной эскалацией в прокси-войне Запада с Россией. Кроме того, опубликованные секретные документы Пентагона о реальной степени готовности украинской армии, вместе с этим решением, демонстрируют отсутствие веры в военный успех у руководства Украины.