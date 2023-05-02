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Обильные ливни на территории Украины не позволяют подразделениям украинской армии перейти в масштабное контрнаступление. Об этом заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко во время интервью для телеканала Sky News.

По его словам, тяжелая бронированная техника вооруженных сил Украины не может двигаться по раскисшему грунту. Именно по этой причине начало контрнаступления украинской армии было перенесено на другую дату.

Также украинский посол в Лондоне пожаловался британскому ведущему, что тема украинского конфликта начинает постепенно уходить с первых полос большинства мировых средств массовой информации.

Напомним, что по словам главы оборонного ведомства Украины Алексея Резникова, подготовка контрнаступления вооруженных сил Украины выходит на «финишную прямую». При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление и без западной авиации, которую Киев выпрашивает уже более года.

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