Воздушные удары со стороны ВСУ по Крымскому полуострову будут расценены, как нападение на любой другой регион страны. Исключений здесь быть не может. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов. Его цитирует РИА “Новости”.

Ранее в Белом доме допустили, что ВСУ могут ударить по российской инфраструктуре и военным объектам в Крыму, используя вооружение, которое Украине предоставили США. При этом в Вашингтоне отмечали, что не против такого применения вооружения. Антонов указал: делая такие заявления власти США должны отдавать себе отчёт, что Россия может принять ответные меры и расценит нападение на Крым, как на любой другой регион страны.

Киевские власти до сих пор считают Крым территорией Украины. К России полуостров присоединился ещё в 2014 году в результате референдума, на котором подавляющее большинство граждан заявили о желании войти в состав России. В США также рассматривают Крым, как украинскую территорию и не признают результаты народного волеизъявления.