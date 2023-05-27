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В Сети опубликованы кадры уничтожения казарм ВСУ в Изюме Харьковской области. Сделано видео местными жителями, утверждающими, что под места размещения личного состава боевики снова приспособили объекты гражданской инфраструктуры, сообщил портал “Военное обозрение”.

Украинские военные облюбовали в качестве казарм школу №11, медицинское среднее учебное заведение, музыкальную школу, а также лицей №6.

Также личный состав ВСУ размещался в комплексе зданий, ранее принадлежащих дистрибьюторской компании WICOM.

Удары наносились с применением беспилотных аппаратов “Герань-2”, которые точно поразили цели. Несмотря на наличие видео и фотоматериалов, украинское командование продолжает утверждать, что в ходе атаки все дроны-камикадзе и ракеты, выпущенные по Харьковской области, были уничтожены.

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