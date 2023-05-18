Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинское контрнаступление может начаться в ближайшие дни. Такую информацию опубликовало испанское издание El Mundo. По его словам, не стоит ждать недели и даже месяцы, контрнаступление «начнется со дня на день». При этом, Порошенко подчеркнул, что украинская армия будет осуществлять атаки на разных точках.

В издании отмечается, что данное заявление было сделано бывшим украинским лидером во время его визита на украинские позиции вблизи Бахмута (прежнее название Артемовск) и Авдеевки.

Тема будущего украинского контрнаступления обсуждается в СМИ уже на протяжении нескольких месяцев. В МИД России заявили, что открытые рассуждения западных стран о грядущем контрнаступлении ВСУ является подтверждением непосредственной вовлеченности Запада в украинский конфликт. В свою очередь, президент Республики Беларусь Александр Лукашенко считает, что контрнаступление для ВСУ является «безумием» и самоубийством. По его мнению, все заявления о контрнаступлении являются исключительно «дезинформацией».