Штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать западные окраины Артемовска (украинское название Бахмут) от боевиков ВСУ. Однако украинские военнослужащие при отступлении со своих позиций, оборудованных во многоквартирных домах мирных граждан, уничтожают их контролируемым подрывом, в надежде задержать продвижение российских сил.

В Телеграм-канале «Военный осведомитель» были опубликованы кадры с неудачной попыткой бойцов ВСУ подорвать очередной жилой многоквартирный дом, расположенный на западных окраинах Артемовска, при отступлении с позиций.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, многоквартирный дом №113, расположенный по улице Юбилейной, устоял после детонации взрывчатки в подвале дома. Скорее всего украинские боевики заложили слишком мало взрывчатого вещества, либо очень сильно спешили и допустили ошибку при установке взрывателей. В результате многоквартирный дом остался целым.