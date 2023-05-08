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Бывшая работница секс-индустрии в Австралии 41-летняя Аманда Гофф раскрыла секрет своей популярности в этой профессии. Свои советы экс-проститутка, работающая под псевдонимом Саманта Х, разместила в колонке Daily Mail.

По словам Аманды, главное в ее работе – это уверенность в себе. Бывшая секс-работница отметила, что мужчину заводит женщина, знающая свое тело. По ее словам вовсе не нужно себе делать большие силиконовые груди и лабиопластику, чтобы чувствовать себя сексуальной. Мужчины больше обеспокоены тем, как они выглядят обнаженными. Поэтому не стоит выключать свет и закрывать шторы. Аманда Гофф также подчеркнула, что в ее работе для большинства клиентов был не столько важен секс, как эмоциональное понимание партнера.

В издании отмечается, что Аманда Гофф стала самой знаменитой и популярной проституткой в Австралии из-за того, что она раскрыла свою личность и начала рассказывать свои истории в средствах массовой информации.

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