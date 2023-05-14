Военный летчик Владимир Попов в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что с великой долей вероятности ВСУ были осведомлены, что российский истребитель Су-34 должен был нанести удар по военным украинским объектам, а вертолет Ми-8 был на подстраховке.

«Скорее всего, самолет выполнял оперативно-тактическую задачу: нанесение удара по объектам скопления техники или личного состава», – высказался Попов. Зная заранее, какой из районов будет обстрелян, ВСУ подготовили зенитно-ракетный комплекс С-300, которые имеются на вооружении украинской армии.

Напомним, что в небе над Брянской областью были сбиты вертолет Ми-8 и Су-34 Воздушно-космических сил России. В окрестностях населенного пункта Клинцы был сбит российский вертолет Ми-8. При этом российский самолет Су-34 упал в окрестностях Сурецкого Муравейника. Отмечается, что экипаж погиб. Некоторые эксперты считают, что ВСУ могли применить зенитно-ракетный комплекс Patriot американского производства или С-300.