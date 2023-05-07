Коронация нового британского короля Карла III состоялась 6 мая. Торжественное мероприятие состоялось в Вестминтерском аббатстве. Во время коронации многие заметили одну странную деталь. Многие отметили, что ковровое покрытие было выполнено в цветовой гамме национального флага Украины. Даже посол Британии в Украине Мелинда Симмонс написала на своей странице, что «на минуту потеряла сознание», так как увидела там Украину.

Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в России) поделились своим мнением под постом британского посла. Так один из комментаторов написал, что во всем есть свой скрытый смысл, если знать, где искать и на что обращать внимание. Другой пользователь спросил, является ли это совпадением или было сделано умышленно. На что получил ответ другого комментатора: «Это не может быть совпадением».

Еще один из пользователей отметил ироничность того факта, что британский король ходит по цветам Украины. «Флаг Украины используют в качестве грязного коврика», – подчеркнул другой читатель.