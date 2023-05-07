ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Коронация нового британского короля Карла III состоялась 6 мая. Торжественное мероприятие состоялось в Вестминтерском аббатстве. Во время коронации многие заметили одну странную деталь. Многие отметили, что ковровое покрытие было выполнено в цветовой гамме национального флага Украины. Даже посол Британии в Украине Мелинда Симмонс написала на своей странице, что «на минуту потеряла сознание», так как увидела там Украину.

Пользователи социальной сети Twitter (заблокирован в России) поделились своим мнением под постом британского посла. Так один из комментаторов написал, что во всем есть свой скрытый смысл, если знать, где искать и на что обращать внимание. Другой пользователь спросил, является ли это совпадением или было сделано умышленно. На что получил ответ другого комментатора: «Это не может быть совпадением».

Еще один из пользователей отметил ироничность того факта, что британский король ходит по цветам Украины. «Флаг Украины используют в качестве грязного коврика», – подчеркнул другой читатель.

Вам может понравиться

Удерживаемые ВСУ кварталы в Артемовске оказались полностью в огне после удара «Градов»

Вечером 5 мая российский беспилотник заснял в кварталах Артемовска, удерживаемых боевиками ВС настоящий ад. Спровоцировали апокалипсис удары из РСЗО БМ-21 «Град» с применением зажигательных снарядов. Боевики ВСУ заняли высотные здания,

Аналитик Бейкер предположил, что Кремль атаковали украинские беспилотники UJ-22 Airborne

Эксперт Канберрского университета Нового Южного Уэльса Дин Бейкер считает, что беспилотники, пытавшиеся атаковать Кремль, стартовали с украинской территории. Он отмечает, что это вполне могли быть дроны UJ-22 Airborn. Эти аппараты

Опубликованы кадры подготовки американских БМП Bradley к контрнаступлению ВСУ

На одной из дорог в зоне проведения специальной военной операции заметили американские боевые машины пехоты Bradley, на броне которых расположились украинские боевики. Портал «Военное дело» предполагает, что Киев осуществляет переброску