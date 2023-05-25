Пользователи социальной сети Twitter обрушили лавину критики на президента Украины Зеленского, заявившего, что первый истребитель F-16 станет сигналом для России.

Так, многие комментаторы написали, что F-16 являются морально и физически устаревшими самолетами, которые будут быстро уничтожены российскими ВС.

“Поставка самолетов будет способствовать дальнейшему движению конфликта в сторону ядерного уничтожения. Я бы вложил деньги в бомбоубежища и таблетки с йодом”, – цитирует пользователя РИА Новости.

Еще один комментатор добавил, что Зеленскому стоило бы прекратить втягивать весь мир в свои разборки с РФ.

Один из читателей также вспомнил, что у лидера Украины имеются серьезные проблемы с “веществами”: