Слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Москва стала зависимой от Китая и уже проиграла конфликт против Украины с геополитической точки зрения, вызвали осуждение пользователей Twitter.

Некоторые пользователи высказали свое негодование, называя Францию «вассалом США» и выражая сомнение в том, что «что-то может быть хуже». Они также высказались о том, что политик живет в своем мире и не видит реальной ситуации. Комментаторы отметили, что Китай и Россия насмехаются над президентом Франции из-за его высказываний.

Некоторые обратили внимание на то, что в отличие от Франции, Россия проводит независимую внешнюю политику.

Согласно исследованию социологической службы Elabe, ранее стало известно, что около 70% опрошенных французов выразили сожаление по поводу избрания Эммануэля Макрона на второй президентский срок.