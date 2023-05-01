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Пользователи социальной сети «Твиттер» (заблокирована в России) высмеяли странное сравнение конфликта на Украине с пирогом, которое привел Владимир Зеленский.

«Конфликт — как тот пирог с Россией. Мы не можем его съесть — рот порвешь, большое государство и большое по объему», – сообщил президент Украины.

Пользователи в комментариях написали, что подобные высказывания – это хороший урок для украинцев, которым в будущем не следует доверять комиков и выбирать их на высшие государственные посты. Кроме того, комментаторы обыграли высказывание Зеленского на свой лад.

«Украина сама превратилась в кусок пирога, США пережевали его, но уже начинают выплевывать обратно», – отметил Sang-min.

L. Shin призвал Зеленского проявлять осторожность, чтобы не сломать зубы о «пирог».

«Смешно, твоя страна сейчас выглядит как недоеденный пирог», — цитирует РИА Новости ироничное замечание пользователя Glenny.

Пользователь Дин Томас написал, что если бы Киев прислушался к Москве, то его кусок пирога давно бы объединился с остальными и никаких конфликтов не было бы.

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