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По информации, опубликованной в издании INN Poland, пропагандистская машина в Польше сталкивается с серьезными проблемами, так как население перестало верить информации, которая передается по телевидению.

Статья приводит пример новостного сюжета, показанного на телеканале TVP, в котором заявлялось о снижении цен на колбасу и росте экономики страны. Однако зрители выразили резкую критику по поводу этой передачи.

Статья отмечает, что реальность жизни граждан Польши не соответствует тому, что показывается на местном телевидении. Пользователи также отметили, что в данном сюжете полностью отсутствовали факты и прогнозы, которые могли бы оставить в неудобное положение власти Польши, а также те, которые бы подтвердили сложную экономическую ситуацию в стране.

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