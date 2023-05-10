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Как сообщает RMF24, в Польше вступила в силу резолюция национальной комиссии по стандартизации географических названий за пределами страны, в соответствии с которой российский город Калининград был «переименован» в Крулевец.

По решению властей Польши, теперь местному населению рекомендуется называть Калининград исключительно по-польски – Крулевец. Как следует из заключения польской комиссии, российский город всегда был известен в Польше под названием Крулевец, а «текущее название Калининград не имеет никакого отношения ни к самому городу, ни к прилегающему району.

Польская комиссия также пришла к выводу, что всесоюзный староста Михаил Калинин, в честь которого и был назван Кенигсберг, захваченный советской армией в годы ВОВ у Германии, является «преступником».

Напомним, что современное название Калининград российский город получил только в 1946 году. До этого населенный пункт носил название Кенигсберг, а еще ранее до 1255 года он назывался Тувангсте.

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