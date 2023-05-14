ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Польская армия проводит масштабные военные учения неподалеку от белорусской границы. Отмечается, что в танковых маневрах принимает участие 18-я механизированная дивизия. Именно на нее Варшава возлагает особые надежды в случае «агрессии России» в сторону Польши. По сообщению представителей польского Министерства обороны, польские танкисты обучаются преодолению водных преград.

Учения 18-ой механизированной дивизии войска Польского проходят в районе населенного пункта Цехановец на реке Буг, на расстоянии 50 километров от границе с Республикой Беларусь. Данные танковые маневры проводятся в рамках масштабного учения Североатлантического альянса «Анаконда-2023». Танкисты отрабатывают форсирование водных преград всевозможными способами, в том числе и наведение различных переправ.

Отмечается, что в учениях принимают участие танки Leopard 2 из состава 1-го танкового батальона 18-й дивизии в количестве 28 единиц. Также используются мостоукладчики и прочая инженерная техника.

Вам может понравиться

РИА: Киев получил оружие, способное достать до Москвы

Как сообщает РИА Новости, Киеву было предоставлено оружие большой дальности. Ракеты Storm Shadow были переданы Соединенным Королевством. Обозреватель издания попытался разобраться, смогут ли ракеты большой дальности серьезно переломить ситуацию в

Американист Дудаков: США действительно могут прийти к дефолту через десять лет

В США существует вероятность дефолта через десять лет, так как в текущем году стране грозит «колоссальный» бюджетный дефицит, который может значительно увеличиться. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков в интервью

Российские ложные боеголовки и ракеты-невидимки Х-101 подрывают ПВО Украины

ВКС России стали успешнее выявлять важные цели для точечных атак современными крылатыми ракетами. Одновременно они эффективно используют боевые части-«приманки», чтобы обмануть украинскую ПВО. Об этом пишет в издании The EurAsian