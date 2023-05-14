Польская армия проводит масштабные военные учения неподалеку от белорусской границы. Отмечается, что в танковых маневрах принимает участие 18-я механизированная дивизия. Именно на нее Варшава возлагает особые надежды в случае «агрессии России» в сторону Польши. По сообщению представителей польского Министерства обороны, польские танкисты обучаются преодолению водных преград.

Учения 18-ой механизированной дивизии войска Польского проходят в районе населенного пункта Цехановец на реке Буг, на расстоянии 50 километров от границе с Республикой Беларусь. Данные танковые маневры проводятся в рамках масштабного учения Североатлантического альянса «Анаконда-2023». Танкисты отрабатывают форсирование водных преград всевозможными способами, в том числе и наведение различных переправ.

Отмечается, что в учениях принимают участие танки Leopard 2 из состава 1-го танкового батальона 18-й дивизии в количестве 28 единиц. Также используются мостоукладчики и прочая инженерная техника.