По словам польской правозащитницы Иоанны Пахвицевич, детей из Украины продают в Европу ради быстрого заработка. Она отметила, что такие случаи стали чаще происходить после того, как начался украинский конфликт.

По ее словам, преступники используют целую схему, по которой забирают детей из родных семей, прикрываясь законами о защите прав. Тут речь идет о ювенальной юстиции.

В этом процессе выгоду получают как социальные службы, изымающие детей, так и адвокаты, которым платят деньги за подобную «заботу» о несовершеннолетних гражданах.

Правозащитница также отметила, что схема активно распространяется и на детей украинских беженцев. При этом отследить судьбу детей, которые попали в руки преступников, не представляется возможным.

Ранее Пахвицевич уже занималась этой темой и сообщала о случаях продажи целых детских домов на Украине.