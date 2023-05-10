Вооруженные силы Польши получат танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS производства США уже в мае текущего года. Об этом, выступая в эфире «Польского радио», сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам чиновника, командование польской армии планирует создать сильную воинскую часть, оснащенную современной американской военной техникой. В текущем месяце в состав 18-й механизированной дивизии польской армии будут поставлены первые американские танки Abrams. Данное подразделение будет дислоцироваться на востоке страны, добавил Блащак.

В конце мая на вооружение польской армии поступят также и реактивные системы залпового огня HIMARS производства США вместе с ракетами способными поражать цели на расстоянии в 300 километров. Блащак напомнил, что данные ракетные системы были заказаны Польшей еще в 2019 году. В настоящий момент польское правительство ведет переговоры с американскими партнерам о поставках еще 500 единиц РСЗО HIMARS, резюмировал польский вице-премьер.