ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вооруженные силы Польши получат танки Abrams и реактивные системы залпового огня HIMARS производства США уже в мае текущего года. Об этом, выступая в эфире «Польского радио», сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам чиновника, командование польской армии планирует создать сильную воинскую часть, оснащенную современной американской военной техникой. В текущем месяце в состав 18-й механизированной дивизии польской армии будут поставлены первые американские танки Abrams. Данное подразделение будет дислоцироваться на востоке страны, добавил Блащак.

В конце мая на вооружение польской армии поступят также и реактивные системы залпового огня HIMARS производства США вместе с ракетами способными поражать цели на расстоянии в 300 километров. Блащак напомнил, что данные ракетные системы были заказаны Польшей еще в 2019 году. В настоящий момент польское правительство ведет переговоры с американскими партнерам о поставках еще 500 единиц РСЗО HIMARS, резюмировал польский вице-премьер.

Вам может понравиться

Российские артиллеристы уничтожили 120-мм миномет и гаубицу «Мста-Б» ВС Украины за прошедшие сутки на Херсонском направлении

На Херсонском направлении продолжаются артиллерийские дуэли между левым и правым берегом. Артиллеристы вооруженных сил Российской Федерации за прошедшие сутки точным огнем поразили украинскую буксируемую гаубицу «Мста-Б» и 120-миллиметровый минометный расчет.

Бойцы под командованием генерала Дикого зачищают подступы к Угледару

Бойцы подразделения «Восточной» группировки российских войск продолжают свое продвижение в сторону Угледара. Зачистку подступов к населенному пункту осуществляют бойцы батальона «Каскад», находящиеся под командованием генерал-полковника главы МВД ДНР Алексея Дикого.

Нанесение ударов из HIMARS с дальних расстояний считается признаком близкого поражения ВС Украины

В Киеве началась масштабная информационно-психологическая операция с целью оправдать поражение украинской армии в Бахмуте (Артемовске). Украинские СМИ сообщают, что ВСУ не дадут возможности российским силам взять город к 9 мая.