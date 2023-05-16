Польское правительство предложило НАТО внести изменения в процедуры безопасности, применяемые в рамках альянса, в связи с обнаружением обломков ракеты в лесу под городом Быдгощ. Согласно информации радиостанции RMF, это произошло в середине декабря.

Президент Польши Анджей Дуда обсудил данную проблему с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в ходе телефонного разговора. Первое предложение связано со стандартизацией процедур поиска, однако подробности не были уточнены. Отмечается, что генсек отреагировал положительно и предложил представить проект изменений.

Второе предложение связано с необходимостью извлечения уроков из того факта, что ракета не была перехвачена. Системы противовоздушной обороны в Польше функционируют, но не покрывают всю территорию страны.

Кроме того, Дуда и Столтенберг обсудили планы по расширению сил быстрого реагирования НАТО. Польша выразила желание, чтобы эти силы были нацелены на выполнение конкретных задач, и речь идет о размещении 300 тысяч военнослужащих.