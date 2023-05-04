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Польша обратилась к Вашингтону с запросом о помощи в расследовании инцидента с ракетой, которая была обнаружена рядом с городом Быдгощ. Об этом сообщает РИА Новости.

Польская сторона сотрудничает с американскими службами, чтобы установить происхождение и маршрут движения упавшей ракеты. В Минобороны Польши считают, что ракета могла быть запущена в декабре прошлого года, во время массированного ракетного удара России по Украине, но также рассматриваются версии, что это более поздний инцидент.

Ранее польский ресурс Onet проинформировал, что ракета была найдена в окрестностях населенного пункта Замость, это на расстоянии около 15 километров от Быдгоща, и «скорее всего, российская», так как на ней присутствуют слова, написанные на русском языке.

Еще одна версия заключается в том, что ракета также могла быть мишенью, которую запустили польские военные во время проведения учений.

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