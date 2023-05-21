Бойцы ЧВК «Вагнер» смогли подчинить противника своей логике, подорвать его боеготовность и лишить наступательного потенциала. Такое мнение озвучил полковник Центрального аппарата Минобороны России в запасе Владимир Трухан, комментируя завершение операции по освобождению Артемовска.

Трухан отметил, что «музыканты» фактически переломили ход сражения. Они стянули на себя внимание военного руководства Киева и лишили ВСУ возможности вести обещанное контрнаступление.

«Уважаемые бойцы [ЧВК «Вагнер»] заставили противника работать не в своей логике, а не в том, как они хотели: создать оборонительную группировку, оставить наступательную группировку, ударить там, где выгодно. Они заставили противника воевать за этот город, то есть подчинили своей логике. ВСУ дадут команду отбивать.

Нельзя исключить, что противник ринется опять в атаку, чтобы доказать, что мы неправы, чтобы зацепиться за какой-нибудь дом и все. Мы обладаем оперативной инициативой и вынуждаем противника действовать так и там, где мы этого ждем», — заявил спикер.

Также эксперт обратил внимание на морально-психологическое значение боев за Артемовск. «Бахмутская мясорубка» стала важным фрагментом всей кампании СВО и затянула в себя невероятное количество сил противника:

«Я совершенно согласен с уважаемым военачальником, который доложил нам о высоком морально-психологическом значении взлома данного укрепрайона и взятия этого города именно потому, что накачка пошла с украинской стороны. Они [ВСУ] очень много пережгли техники. Очень много пережгли личного состава. Причем, подготовленного личного состава.

Восполнить подготовленный личный состав им сейчас не от куда. У нас по городам стадами подготовленные солдаты не ходят. Задавали вопрос: «Там же только территориальная оборона». Там бы давно зачистили, если бы была только территориальная оборона. То есть мы абсолютно локальной силой ЧВК «Вагнер» решали эту задачу, а они [ВСУ] туда вваливали, как в мясорубку, войска. Здесь бойцы Пригожина сделали очень важное: очень сильно подорвали боеготовность, возможность формирования полноценной наступательной группировки противника».

Трухан отметил, что после успешного выполнения поставленной задачи, бойцы ЧВК «Вагнер» должны отойти в тыл для отдыха и восполнения сил.

«Есть военная логика. Есть боевые приказы, были отданы соответствующие распоряжения. Соединение боевую задачу решило. После этого соединение отводится на отдых и восстановление утраченное боевой способности. Им надо отдышаться, помыться, выдохнуть. Они же живые люди, в конце концов!» — подчеркнул он.

Бои за Артемовск длились 224 дня. Киев до последнего не хотел терять контроль над городом и регулярно отправлял для его обороны наиболее сильные подразделения. Однако бойцы ЧВК «Вагнер» метр за метром шли вперед, выдавливая противника из населенного пункта. О полном взятии города Евгений Пригожин заявил 20 мая.