Во всем мире сейчас идет обсуждение наиболее подходящей формулы завершения специальной военной операции РФ на Украине. Полковник запаса Андрей Кошкин рассказал порталу Ura.ru, что любой конфликт рано или поздно завершается переговорами, поэтому идут весьма оживленные дебаты.

По словам эксперта, западные страны примеряют к конфликту на Украине самые разнообразные формулы, вносят предложения, однако пока среди них нет ни одного устраивающего обе стороны.

Несмотря на это, процесс обсуждения возможности дипломатического урегулирования конфликта уже запущен.