Военный эксперт и полковник запаса Андрей Кошкин прокомментировал информацию о возможной передаче странами Запада американских истребителей F-16 вооруженным силам Украины. По его словам, российские истребители значительно превосходят по своим тактико-техническим характеристикам устаревшие американские самолеты F-16.

Кошкин предполагает, что Пентагон решил избавиться от устаревших моделей своих истребителей, передав их киевскому режиму. Однако сама по себе модель целевого истребителя F-16, разработанного компанией General Dynamics еще в начале 1970-х годов, перспективная в плане модернизации.

Российский эксперт отметил, что американские истребители оборудованы специальными консолями, на которые можно закрепить, в том числе, и дальнобойные ракеты. Главная особенность F-16 заключается в том, что вся разведывательная информация о воздушном пространстве и маршруте полета всегда находится под контролем. При этом средства разведки, процесс уничтожения цели и контроль за ликвидацией цели работают самостоятельно, а пилот только настраивает работу бортовой системы.

При этом ВКС России располагает более современными истребителями, которые в тренировочных дуэлях с американскими истребителями всегда выходили победителями, резюмировал эксперт.