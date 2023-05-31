В ходе беседы с URA.RU, Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО и полковник в отставке, поделился своими мыслями о слежке за Вооруженными силами Украины и необходимости иметь на орбите не менее 10 спутников.

Кнутов указал на спутник «Кондор-ФКА» с кодовым обозначением COSMOS-2569, который, среди прочего, способен отслеживать передвижения украинских подразделений. По его мнению, это позволит усилить российскую военную группировку. Однако для получения точной информации о полевой ситуации необходимо находиться на орбите как минимум 10 спутникам.

Согласно полковнику в отставке, это позволит практически в режиме реального времени отслеживать действия украинских войск и противодействовать им. Кнутов подчеркнул, что увеличение российской военной группировки будет правильным решением, и хотя на данный момент уже есть спутники, но современных всего два.

Полковник в отставке также отметил, что запущенные спутники смогут предоставлять российским войскам информацию о действиях украинских военных в зоне своей ответственности несколько раз в день. Главная задача этих спутников заключается в сборе максимального объема информации о противнике и передаче ее российским силам поражения, воздушно-космическим силам (ВКС) и артиллерии.