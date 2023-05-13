Как сообщает издание «Известия», российский политолог Наталия Елисеева указала на противоречивость слов Анналены Бербок. По словам эксперта, министр иностранных дел ФРГ во время своих заявлений о конфликте на Украине часто противоречит сама себе.

Елисеева напомнила о заявлении Бербок, в котором она сообщила, что поставки третьими странами оружия или товаров военного назначения в Российскую Федерацию стоит приравнивать, как их прямое участие в украинском конфликте. При этом она ранее заявляла, что немецкие поставки вооружения на Украину не делают Германию участником данного конфликта.

По словам политолога, Запад полностью отрицает, что является участником украинского конфликта, в то время как осуществляет регулярные поставки вооружения для киевского режима. «Здесь возникает логичные вопрос. Получается, вы поставляете в качестве кого?», – отмечает Елисеева. Эксперт также подчеркнула, что Анналена Бербок вообще не отличается логикой и компетентностью. Но и другим лидерам западных стран становится труднее подбирать слова в связи с ситуацией вокруг конфликта на Украине.