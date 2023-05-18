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Стремление Польши построить собственную атомную электростанцию может указывать на желание создать ядерное оружие. Несмотря на свое участие в договоре о нераспространении ЯО, Варшава все же мечтает о нем.

Шеф-редактор издания Regnum Станислав Стремидловский предположил, что Польша намерена воспользоваться моментом для создания ядерного оружия. После поражения Украины влияние США на Европу заметно снизится. Россия же быстро восстановить свой военный потенциал, что станет для Варшавы мотивом.

Помимо этого, она может воспользоваться помощью Киева. На Украине еще есть специалисты, которые участвовали в создании советских ядерных ракет, поэтому они могут передать польским инженерам всю необходимую документацию по ним.

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