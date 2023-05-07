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Издание Lenta.ru побеседовало с ведущим научным сотрудником Центра исследований проблем безопасности РАН политологом Константином Блохиным по поводу возможного начала конфликта между Ираном и США. По мнению эксперта, американское правительство не желает начинать военную интервенцию в Иран из-за возможной разработки ядерного оружия Тегераном. Однако политолог считает, что Вашингтон способен предпринять попытку диверсий в регионе.

Блохин отметил, что о возможном вооруженном конфликте между Ираном и США говорят уже много десятилетий. Однако американцы осведомлены, что в случае начала вооруженных действий в данном регионе, они заплатят слишком высокую цену. За плечами у США уже есть конфликты в Ираке и Афганистане.

Эксперт уверен, что в ближайшее время США ограничатся только лишь «жесткими заявлениями». Также существует вероятность военных диверсий в отношении Ирана со стороны американцев и израильтян. «Не исключаю, что США вместе с Израилем могут провести какие-то упреждающие мероприятия».

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