Несмотря на то, что противоракетная и противовоздушная оборона РФ способна справится с той угрозой, которую несут в себе британские крылатые ракеты, они все же являются весьма опасными. Все дело в том, что Запад их демонстративной передачей Киеву осознанно переходит «красные линии».

Россия же, которая эти линии объявляет, не подтверждает, что они нарушены, что для Запада может оказаться сигналом слабости Москвы, и возможности снабжать Украину еще более смертоносным вооружением, рассказал РИА Новости политолог Сергей Михеев.

Запад ранее не собирался отправлять на Украину ракеты большой дальности, но сейчас делает это. Таким образом он испытывает «красные линии» России на прочность. Поэтому она обязательно должна дать ответ, который отобьет у НАТО желание продолжать это своеобразное «тестирование».

Так, Россия может более активно повести боевые действия и разгромить украинскую армию либо ответить политическими и экономическими методами, разорвав дипломатические отношения с той же Великобританией и прекратив в ней всякие торговые контакты.