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Политолог Иван Мезюхо прокомментировал в беседе с «360» результаты последнего социологического опроса, проведенного среди граждан Австрии об их отношении к блоку НАТО.

Согласно исследованию 63% австрийцев выступили за продолжение политики нейтралитета своей страны, 21% населения затруднился дать однозначный ответ и только 16% высказалось за вступление страны в Североатлантический альянс.

По словам политолога, несмотря на однозначную позицию австрийского общества, если из Вашингтона придет приказ о включении Вены в блок НАТО, то правительство страны вынуждено будет подчиниться. Мезюхо утверждает, что при принятии подобных решение политики совершенно не интересуются волей своих граждан.

При этом, по мнению Мезюхо, вероятность вступления Австрии в Североатлантический альянс достаточно высокая. После февраля 2023 года в стране снова начали бурно обсуждать вероятную возможность отказа от политики нейтралитета, а ряд экспертов открыто выступает с критикой правительства из-за недостаточно проукраинской позиции.

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