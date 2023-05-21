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ЧВК “Вагнер” не преследовали цель освободить Артемовск (Бахмут) как можно скорее. Главной задачей “оркестра” было перемалывание как можно большего числа боевиков ВСУ. И он отлично с ней справился, уверен политолог Сергей Марков.

На протяжении 9 месяцев Киев потерял огромное количество боевой техники, а также около 100 тысяч человек личного состава. И на этом потери на заканчиваются, так как даже после установления контроля над Артемовском ситуация в его окрестностях не особо изменится, приводит слова эксперта портал “Русская весна”.

Теперь российским военным предстоит заняться освобождением и других населенных пунктов – Константиновки и Часова Яра, Торецка и Дружковки, Славянска и Краматорска. Бахмут, являющийся крупным транспортным узлом, может выступать в качестве плацдарма для дальнейшего продвижения с целью установления контроля над всем Донбассом.

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