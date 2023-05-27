Киев то и дело пытается подставить Соединенные Штаты. Одной из таких попыток является атака украинской диверсионно-разведывательной группы на Белгородскую область, заявил ведущий научный сотрудник Института Куинси Анатоль Ливен.

Американский политолог пояснил, что в этой атаке использовалось переданное Киеву западное вооружение, что является нарушением обещаний украинских политиков. Власти страны просто игнорируют требования США, хотя получают от Вашингтона и его союзников огромные объемы военной помощи.

Ливен отметил, что глава ГУР Кирилл Буданов признал организацию Киевом целого ряда диверсий на российской территории, причем во всех этих эпизодах также использовалось натовское вооружение. Атака на Белгородскую область произошла как раз в тот момент, когда на Западе принимали решение передать Украине истребители F-16, но неспособность США контролировать действия ВСУ делает этот шаг весьма опасным.

По словам политолога, Вашингтону пора прекратить думать об Украине и обратить внимание на внутренние проблемы. Помощь Киеву, пытающемуся втянуть США и НАТО в конфликт, создает серьезные риски для американцев.