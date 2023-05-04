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Россия хоть и является наименьшим бенефициаром зерновой сделки, она все нуждается в ней. Это соглашение представляет собой нить, связывающую РФ с Западом, а также создает угрозу ее разрыва. И тем самым удерживает НАТО от излишне резких телодвижений, рассказал порталу Lenta.ru политолог Дмитрий Леви.

Он пояснил, что Россия ничего не получает от сделки, соглашение гораздо выгоднее для Украины и Турции. Хотя Киев и заявляет, что сделка для него неважна, это не так.

Именно поэтому политолог прогнозирует продление соглашения, а любые заявления против нее называет лишь игрой на публику.

По мнению Леви, Россия может выставить ряд дополнительных условий, но она отлично понимает, что их либо примут чисто декларативно, либо и вовсе проигнорируют. Впрочем, даже в последнем случае сделка остается важной для РФ.

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