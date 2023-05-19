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Киевские власти, похоже, сами не верят в успех неоднократно анонсированного ими же контрнаступления. Они намеренно уменьшают его значимость и важность. Такое мнение высказал американский политолог Марк Кац журналу Newsweek – передаёт РИА “Новости”.

Кац прокомментировал слова главы Миссии Украины при НАТО Натальи Галибаренко. Она заявляла, что одно контрнаступление не может определить, как будут развиваться боевые действия. Таким образом, считает политолог, представители Киева намеренно снижают важность наступательной операции. По мнению Каца, это делается для того, чтобы Запад не ожидал от ВСУ слишком многого и провал, основанный на таких ожиданиях, не был бы болезненным для отношений Киева с западными союзниками.

Если бы какой-либо украинский чиновник назвал контрнаступление решающим, то его неудача на Западе могла бы оцениваться как полный провал, предположил Кац.

О грядущем контрнаступлении ВСУ украинские власти говорили неоднократно, но точных сроков его не называли. По мнению военных экспертов, наступательная операция с высокой долей вероятности обречена на провал – её успехи будут незначительны, а силы ВСУ по её итогам будут сильно истощены. В результате, инициатива окончательно перейдёт к российским войскам.

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