Причиной постоянных переносов украинского контрнаступления является отсутствие единой точки зрения на него военных и политиков. Руководство страны гонит армию в атаку, заявляя о необходимости создать как минимум картинку контратакующих действий, рассказал сайту Ura.Ru политолог Владимир Бруттер.

Он пояснил, что военные совершенно не уверены в успехе контрнаступления и поэтому тянут время. Они заявляют, что готовы выполнить приказы и начать операцию, однако никакого оптимизма по этому поводу совершенно не испытывают.

Подобные высказывания командования ВСУ вынуждают власти задуматься. Он заявляют, что наступление является обязательным, так как иначе Запад просто не поймет своих украинских партнеров. Но сомнения военных все же вынуждают политиков снова и снова откладывать операцию.