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По данным белорусского политолога Дмитрия Болкунца, президент Белоруссии Александр Лукашенко приехал в Москву на празднование Дня Победы, будучи больным.

Согласно его словам, у главы государства были проблемы с голосом и суставами, а также у него была забинтована рука, что может свидетельствовать о том, что ему ставили капельницу.

Ранее сообщалось, что Лукашенко почувствовал себя плохо после участия в Параде Победы и не смог самостоятельно пройти до Могилы Неизвестного солдата. Однако другой белорусский политолог Алексей Дзермант выразил сомнения в наличии серьезного недомогания у Лукашенко, поскольку, по его мнению, если бы президент был серьезно больным, он не появлялся бы на публике.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил отсутствие Лукашенко на неформальном завтраке в Москве тем, что он улетел в Минск для присутствия на праздничных мероприятиях в своей стране.

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